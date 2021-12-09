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В Виннице поймали банду воров-рецидивистов, укравшую деньги пайщиков фермерского хозяйства (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники Главного управления полиции в Винницкой области и бойцы спецподразделения КОРД в ночь на 9 декабря задержали преступную группу, укравшую из сейфа фермерского хозяйства в селе Комаров Винницкого района 220 тысяч грн, предназначенных для выплаты пайщикам.
Как сообщает областная полиция, задержание произошло по горячим следам около автозаправки WOG на Немировском шоссе при въезде в Винницу. Судя по опубликованным фото, автомобиль злоумышленников двигался в сторону центра города.
Отмечается, что члены этой группировки ранее уже сидели за имущественные преступления и тщательно готовились к своим преступлениям, распределяя роли. Сейчас их подозревают в совершении около десятка аналогичных краж на территории области. Все они жители Винницы в возрасте от 21 до 50 лет.
В Комарове же они взломали решетки на окнах административного помещения фермерского хозяйства и украли указанную сумму из сейфа. Из машины, на которой передвигались подозреваемые, полицейские изъяли орудие преступления – инструменты для взлома сейфов, замков и металлических решеток, а также балаклавы, рации, отмычки и другие вещественные доказательства. Также у них изъяты сами деньги, украденные с предприятия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Дело ведется по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса (кража). Им грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас задержанных поместили в изолятор временного содержания. Следствие готовит материалы для объявления им о подозрении и инициирует избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним также, что в августе полиция накрыла банду из 40 человек, долгое время грабившую поезда с углем и селитрой в Запорожской области.
Чуть ранее полиция задержала членов группировки из 16 человек, похищавшей в особо крупных размерах газоконденсат путем врезки в магистральные трубопроводы.