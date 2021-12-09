В Виннице поймали банду воров-рецидивистов, укравшую деньги пайщиков фермерского хозяйства (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Главного управления полиции в Винницкой области и бойцы спецподразделения КОРД в ночь на 9 декабря задержали преступную группу, укравшую из сейфа фермерского хозяйства в селе Комаров Винницкого района 220 тысяч грн, предназначенных для выплаты пайщикам.

Как сообщает областная полиция, задержание произошло по горячим следам около автозаправки WOG на Немировском шоссе при въезде в Винницу. Судя по опубликованным фото, автомобиль злоумышленников двигался в сторону центра города.

Отмечается, что члены этой группировки ранее уже сидели за имущественные преступления и тщательно готовились к своим преступлениям, распределяя роли. Сейчас их подозревают в совершении около десятка аналогичных краж на территории области. Все они жители Винницы в возрасте от 21 до 50 лет.

Бандитов поймали при въезде в Винницу. Фото: ГУ НП в Винницкой области Спецназ уложил воров лицами в асфальт. Фото: ГУ НП в Винницкой области Украденное у бандитов изъяли. Фото: ГУ НП в Винницкой области У злоумышленников нашли инструменты для взлома. Фото: ГУ НП в Винницкой области Деньги были похищены из сейфа фермерского хозяйства. Фото: ГУ НП в Винницкой области Чтобы забраться внутрь, преступники взломали решетку на окне. Фото: ГУ НП в Винницкой области Взломанный сейф. Фото: ГУ НП в Винницкой области Найденные у бандитов рации. Фото: ГУ НП в Винницкой области Найденные в машине инструменты. Фото: ГУ НП в Винницкой области Найденные в машине инструменты. Фото: ГУ НП в Винницкой области В машине нашли и балаклавы. Фото: ГУ НП в Винницкой области Фото: ГУ НП в Винницкой области Фото: ГУ НП в Винницкой области Украденное у бандитов изъяли. Фото: ГУ НП в Винницкой области Фото: ГУ НП в Винницкой области

В Комарове же они взломали решетки на окнах административного помещения фермерского хозяйства и украли указанную сумму из сейфа. Из машины, на которой передвигались подозреваемые, полицейские изъяли орудие преступления – инструменты для взлома сейфов, замков и металлических решеток, а также балаклавы, рации, отмычки и другие вещественные доказательства. Также у них изъяты сами деньги, украденные с предприятия.

Дело ведется по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса (кража). Им грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас задержанных поместили в изолятор временного содержания. Следствие готовит материалы для объявления им о подозрении и инициирует избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним также, что в августе полиция накрыла банду из 40 человек, долгое время грабившую поезда с углем и селитрой в Запорожской области.

Чуть ранее полиция задержала членов группировки из 16 человек, похищавшей в особо крупных размерах газоконденсат путем врезки в магистральные трубопроводы.