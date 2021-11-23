В Виннице заключенных колонии поймали на выманивании денег через фишинговые копии онлайн-магазинов (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция и Служба безопасности Украины выявила в Винницком учреждении исполнения наказаний №1 преступную группу, воровавшую деньги граждан через фишинговые сайты, визуально имитировавшие популярные торговые платформы. Об этом сообщает Главное управление полиции в Винницкой области.

Преступную схему завладения деньгами с банковских счетов украинцев организовал осужденный, отбывающий наказание за тяжкие преступления имущественного характера и имеющий на свободе подельников-айтишников.

В дальнейшем, звоня покупателям, злоумышленники представлялись сотрудниками интернет-платформы и предлагали заполнить электронную форму для отправки товара. Таким образом они получали платежные реквизиты потерпевших и списывали их средства на свои счета и электронные кошельки небанковских финучреждений.

Отмечается, что в состав группы входило около десятка участников, двое из которых отбывают наказание за совершение тяжких имущественных преступлений. Через своих сообщников осужденные получали телефоны, SIM-карты и пароли доступа к фишинговым сайтам. По предварительной информации следствия, злоумышленник вместе с сокамерником присвоили более 300 тысяч грн.

В ходе обыска по месту отбывания наказания следователи изъяли у них мобильные телефоны, черновые записи с данными о карточных счетах и доходах, полученных таким образом, а также другие вещественные доказательства причастности к преступной деятельности.

Дело расследуется по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). За это фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

В свою очередь СБУ сообщает, что нелегальный бизнес просуществовал около трех месяцев. Также указано, что полученную прибыль от мошеннических действий злоумышленники использовали для содержания криминальных кругов.

Напомним также, что недавно во львовской тюрьме нашли интернет-мошенников, "продававших" товары и "устраивавших" людей на работу.