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В Харківській області знайшли місце катувань українців російськими загарбниками
В суботу, 17 вересня, керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності провело огляд у приміщенні так званої "Народної міліції" російських окупантів смт Козача Лопань.
"Правоохоронцями встановлено, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали нелюдським тортурам цивільних", – повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували мирних мешканців.
"Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності", – йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, нещодавно управління Служби безпеки України в Харківській області в рамках документування злочинів російсько-окупаційних військ проти мирного населення виявило місце незаконного утримували громадян у звільненому Куп’янську.