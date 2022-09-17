В Харківській області знайшли місце катувань українців російськими загарбниками

В суботу, 17 вересня, керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності провело огляд у приміщенні так званої "Народної міліції" російських окупантів смт Козача Лопань.

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"Правоохоронцями встановлено, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали нелюдським тортурам цивільних", – повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували мирних мешканців.

"Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно управління Служби безпеки України в Харківській області в рамках документування злочинів російсько-окупаційних військ проти мирного населення виявило місце незаконного утримували громадян у звільненому Куп’янську.