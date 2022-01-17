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Преступность
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В Харькове на улице поймали "авторитетного" рэкетира, вымогавшего у бизнесмена $250 тысяч (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове на улице поймали "авторитетного" рэкетира, вымогавшего у бизнесмена $250 тысяч (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Харькове полиция 17 января задержала криминального авторитета, вынуждавшего местного бизнесмена угрозами физической расправы и уничтожения имущества отдать ему 250 тысяч долларов несуществующего долга.

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, правоохранители зафиксировали процесс вымогательства и получения части оговоренной суммы.

Передача 150 тысяч долларов с последующим задержанием фигуранта оперативниками управления стратегических расследований областной полиции и спецназом КОРД произошла на проспекте Науки.

Фото 2 — В Харькове на улице поймали "авторитетного" рэкетира, вымогавшего у бизнесмена $250 тысяч (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 3 — В Харькове на улице поймали "авторитетного" рэкетира, вымогавшего у бизнесмена $250 тысяч (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 4 — В Харькове на улице поймали "авторитетного" рэкетира, вымогавшего у бизнесмена $250 тысяч (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 5 — В Харькове на улице поймали "авторитетного" рэкетира, вымогавшего у бизнесмена $250 тысяч (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото 6 — В Харькове на улице поймали "авторитетного" рэкетира, вымогавшего у бизнесмена $250 тысяч (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Харьковская областная прокуратура

Документирование деятельности злоумышленника проводилось с участием сотрудников областного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по части 4 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса и избрании ему меры пресечения. За совершенное "авторитету" может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в октябре прошлого года в Харькове задержали четырех бандитов, "специализировавшихся" на похищении представителей незащищенных слоев населения ради завладения их жильем.

В апреле же в гостинице Kharkiv Palace задержали пятерых рэкетиров, вымогавших у агробизнесмена 700 тысяч долларов, угрожая расправой.

Автор:
Тимофей Беспятов