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Преступность
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В Харькове нелегальные добытчики песка "нагрели" государство" на 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове нелегальные добытчики песка "нагрели" государство" на 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

В Харькове трое предпринимателей в ходе незаконной добычи песка нанесли убытки государству на сумму более 1 млрд грн.

Как сообщил начальник отдела областной прокуратуры Нвер Антонян, директор одной из фирм, специализирующейся на добыче песка, вместе с двумя местными бизнесменами получили в аренду земельный участок площадью около 2,5 гектара и разрешение на добычу полезных ископаемых.

Фото 2 — В Харькове нелегальные добытчики песка "нагрели" государство" на 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

Впоследствии дельцы организовали незаконную схему, в результате которой несколько лет подряд под видом законной деятельности добывали песок вообще на другом земельном участке площадью более 18 гектаров.

Фото 3 — В Харькове нелегальные добытчики песка "нагрели" государство" на 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

По информации прокуратуры, это происходило на землях Харьковского национального аграрного университета имени Докучаева (Роганская объединенная община), а также на землях сельхозназначения.

В результате незаконной деятельности особенно ценные земли учебного заведения, приспособленные для научных целей, фактически были уничтожены.

Помимо этого, предприниматели оформляли договоры предоставления услуг спецтехники, покупки и продажи песка и обеспечивали организованную группу автомобильным транспортом, которым вывозили песок с территории карьера.

Фото 4 — В Харькове нелегальные добытчики песка "нагрели" государство" на 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

В прокуратуре отмечают, что в результате незаконной добычи песка государству причинен ущерб на сумму почти 1 млрд грн.

9 февраля 2022 года трое членов организованной группы уведомлены о подозрении.

Фото 5 — В Харькове нелегальные добытчики песка "нагрели" государство" на 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

Сейчас решается вопрос об ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководства университета, которые не видели, как фактически уничтожаются указанные земли.

Фото 6 — В Харькове нелегальные добытчики песка "нагрели" государство" на 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в декабре прошлого года сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Закарпатской области незаконную масштабную добычу песчано-гравийной смеси, ущерб от которой составил более 250 млн грн.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года Служба безопасности Украины заблокировала добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах в Черновицкой области.

Автор:
Дмитрий Нарожный