В Харькове нелегальные добытчики песка "нагрели" государство" на 1 млрд грн (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове трое предпринимателей в ходе незаконной добычи песка нанесли убытки государству на сумму более 1 млрд грн.

Как сообщил начальник отдела областной прокуратуры Нвер Антонян, директор одной из фирм, специализирующейся на добыче песка, вместе с двумя местными бизнесменами получили в аренду земельный участок площадью около 2,5 гектара и разрешение на добычу полезных ископаемых.

Впоследствии дельцы организовали незаконную схему, в результате которой несколько лет подряд под видом законной деятельности добывали песок вообще на другом земельном участке площадью более 18 гектаров.

По информации прокуратуры, это происходило на землях Харьковского национального аграрного университета имени Докучаева (Роганская объединенная община), а также на землях сельхозназначения.

В результате незаконной деятельности особенно ценные земли учебного заведения, приспособленные для научных целей, фактически были уничтожены.

Помимо этого, предприниматели оформляли договоры предоставления услуг спецтехники, покупки и продажи песка и обеспечивали организованную группу автомобильным транспортом, которым вывозили песок с территории карьера.

В прокуратуре отмечают, что в результате незаконной добычи песка государству причинен ущерб на сумму почти 1 млрд грн.

9 февраля 2022 года трое членов организованной группы уведомлены о подозрении.

Сейчас решается вопрос об ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководства университета, которые не видели, как фактически уничтожаются указанные земли.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в декабре прошлого года сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Закарпатской области незаконную масштабную добычу песчано-гравийной смеси, ущерб от которой составил более 250 млн грн.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года Служба безопасности Украины заблокировала добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах в Черновицкой области.