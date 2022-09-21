В Харкові піймали банду розбійників, що вчинила пограбування під виглядом СБУ: у них знайшли арсенал зброї

В Харкові затримали, повідомили про підозру й заарештували шістьох членів злочинного угруповання, яке 16 вересня вчинило пограбування на одному з місцевих складів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

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Зловмисники під виглядом співробітників Служби безпеки України, погрожуючи чоловіку, який знаходився на складі, застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, побили його та забрали гроші, ювелірні прикраси та документи. Однако далеко втекти їм не вдалось, і їх затримали на гарячому.

У бандитів та за місцями їхнього мешкання правоохоронці вилучили переносний зенітно-ракетний комплекс з протитанковою керованою ракетою, 4 ручні протитанкові гранатомети РПГ-7 з пострілами та стартовими двигунами до них, 31 одиницю зброї, 79 магазинів з набоями до неї, 91 вибуховий боєприпас та понад 11 700 набоїв різного калібру.

Також вилучили захисну амуніцію та тактичне спорядження з символікою правоохоронного органу. Крім того, деякі з учасників намагалися приховати наявність у них зброї, проте були затримані при спробі вивезти її.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Чотирьом затриманим повідомили про підозру в розбої, поєднаному з проникненням у приміщення та вчиненому в умовах воєнного стану (частина 4 статті 187 Кримінального кодексу), двоє інших підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу (частина 1 статті 263 КК).

Київський районний суд Харкова за клопотанням обласної прокуратури вирішив взяти затриманих під варту. Втім, одного з підозрюваних відправили під домашній арешт у зв‘язку з тим, що йому всього 17 років.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину. Розслідування веде Головне управління поліції Харківської області за оперативного супроводу облуправління СБУ та облуправління стратегічних розслідувань поліції.