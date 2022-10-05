В Харкові затримали експоліцейського за звинваченням у роботі на окупантів в Ізюмі – Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали в Харкові колишнього українського поліцейського, якого звинувачують у роботі на окупантів в Ізюмі. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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"За даними слідства, під час окупації міста Ізюм експоліцейський почав співпрацювати з представниками РФ. Він обійняв псевдопосаду дільничного інспектора поліції в незаконно створеному окупаційному органі "Ізюмське районне управління поліції Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний чергував у складі слідчо-оперативних груп та вів матеріали журналів єдиного обліку. Також він пропонував колишнім колегам співпрацювати з окупантами, проте отримав відмову.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Збройні сили України продовжують вести контрнаступ в Харківській області. Ізюм, який був окупований з квітня, 10 вересня був звільнений бійцями ВСУ і 14 вересня за участі президента Володимира Зеленського над міськрадою був піднятий державний прапор. У звільненому від окупантів місті знайшли одне з найбільших поховань від початку повномасштабної війни.