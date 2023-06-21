В Хмельницькому "накрили" шахрайський колцентр, що крав криптовалюту у мешканців Канади (ФОТО, ВІДЕО)

Слідчі Головного управління поліції в Хмельницькій області спільно із працівниками кіберполіції та управління Служби безпеки України в області викрили групу зловмисників, які привласнювали кошти власників гаманців криптовалюти.

Як повідомляють в департаменті кіберполіції Нацполіції та в обласній прокуратурі, шахрайський call-центр організували двоє мешканців Хмельницького.

Вони обладнали офіси в орендованих приміщеннях та залучили до роботи операторів. Працівники наймалися лише за умови проходження поліграфа, а також володіння англійською мовою.

Оператори видавали себе за співробітників світової криптовалютної компанії, телефонували та надсилали повідомлення жителям Канади із пропозицією отримати цифрові активи, нібито зароблені ботом у результаті трейдерської діяльності на біржах.

Для зарахування грошей людей переконували встановити на своєму пристрої спеціальну програму. Як тільки вони це робили, зловмисники отримували відділений доступ до персональних комп’ютерів потерпілих, до їхніх криптогаманців, логінів, паролів, а також реквізитів карткових рахунків. Використовуючи ці відомості, зловмисники заволодівали грошима іноземців.

Наразі у кооперації з правоохоронцями Канади кіберполіцейські встановлюють потерпілих та суму завданих збитків. За оперативними даними, серед ошуканих є представники української діаспори.

За місцями проживання зловмисників і в приміщеннях call-центрів правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, SIM-картки, автомобілі, "чорнові" записи, а також готівку, отриману протиправним шляхом.

Організаторам схеми повідомили про підозру за частиною 5 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу. Їм загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Фото: кіберполіція Фото: кіберполіція Фото: кіберполіція Фото: кіберполіція Фото: Хмельницька обласна прокуратура Фото: Хмельницька обласна прокуратура Фото: Хмельницька обласна прокуратура Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Також правоохоронці встановлюють інших учасників схеми. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо правової кваліфікації дій операторів шахрайського call-центру.