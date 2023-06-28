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ВАКС арештував голову Тернопільської облради
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку у вигляді тримання під вартою. Його арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн.
Про це повідомлялося на засіданні ВАКС 28 червня.
Якщо Головко внесе заставу, то він буде зобовязаний:
- прибути до суду за кожною вимогою;
- не виїзджати за межі міста;
- не спілкуватися з іншими підозрюваними;
- здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний браслет.
Напередодні ВАКС постановив взяти під варту і заступника очільника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука на два місяці з альтернативою застави в розмірі понад 800 тисяч гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, понеділок, 26 червня, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні хабара.
Посадовці вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.