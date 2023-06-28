АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

ВАКС арештував голову Тернопільської облради

Головко, вакс, хабар
Голову Тернопільської облради взяли під варту. Фото: Вікіпедія

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку у вигляді тримання під вартою. Його арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн.

Про це повідомлялося на засіданні ВАКС 28 червня.

Якщо Головко внесе заставу, то він буде зобовязаний:

  • прибути до суду за кожною вимогою;
  • не виїзджати за межі міста;
  • не спілкуватися з іншими підозрюваними;
  • здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України;
  • носити електронний браслет.

Напередодні ВАКС постановив взяти під варту і заступника очільника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука на два місяці з альтернативою застави в розмірі понад 800 тисяч гривень. 

Нагадаємо, понеділок, 26 червня, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні хабара. 

Посадовці вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Автор:
Тетяна Гойденко