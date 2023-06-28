ВАКС арештував голову Тернопільської облради

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку у вигляді тримання під вартою. Його арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн.

Про це повідомлялося на засіданні ВАКС 28 червня.

Якщо Головко внесе заставу, то він буде зобовязаний:

прибути до суду за кожною вимогою;

не виїзджати за межі міста;

не спілкуватися з іншими підозрюваними;

здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний браслет.

Напередодні ВАКС постановив взяти під варту і заступника очільника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука на два місяці з альтернативою застави в розмірі понад 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, понеділок, 26 червня, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні хабара.

Посадовці вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.