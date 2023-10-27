ВАКС доручив примусово доправити депутата Дубневича на засідання

Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про здійснення приводу народного депутата Ярослава Дубневича на слухання та оштрафував його за неявку.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"26 жовтня 2023 року ВАКС постановив ухвалу про здійснення приводу народного депутата до приміщення суду в підготовче судове засідання, призначене на 10 год 00 хв 2 листопада за адресою: вул. Хрещатик, буд. 42-а, м. Київ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконання ухвали в частині здійснення приводу суд доручив детективам Національного антикорупційного бюро України.

"Водночас за неявку до суду на обвинуваченого накладено грошове стягнення в максимальному розмірі - два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що становить 5 368 грн", - додали у ВАКС.

Там не називають імені та прізвища народного депутата. Водночас Суспільне з посиланням на правоохоронців пише, що йдеться про народного депутата Ярослава Дубневича у справі про заволодіння грошима "Укрзалізниці" на суму понад 93 мільйони гривень.

Раніше САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо народного депутата Ярослава Дубневича та ще восьми осіб, яких підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн ПАТ "Укрзалізниця".

На думку слідства, нардеп Дубневич, імовірно, є організатором схеми привласнення 93,2 мільйонів гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ УЗ під час постачання товарів за завищеними цінами в 2015-2017 роках. За даними детективів, як голова комітету Верховної ради з питань транспорту, він нібито організував і створив умови для закупівлі елементів колії за рахунок коштів підприємства УЗ з порушенням законної процедури, за завищеними цінами. Замість переговорної процедури закупівлі, як вважає слідство, нардеп організував проведення процедур відкритих торгів із залученням підконтрольних підприємств – ТОВ "Арго" та ТОВ "Корпорація КРТ", що спричинило завдання збитків на суму 93,28 млн грн.

Крім того, чинного народного депутата України Ярослава Дубневича, підозрюваного в розкраданні газу на 2,1 млрд грн, Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук.

НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

За версією слідства, нардеп Дубневич упродовж 2013-2017 років організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ.