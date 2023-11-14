ВАКС дозволив конфіскувати нові активи колаборанта Сальдо та його доньки

10 листопада Вищий антикорупційний суд прийняв рішення у справі за другим позовом від Міністерства юстиції України, згідно з яким на колаборанта та колишнього члена проросійської партії "Опозиційна платформа за життя" Володимира Сальдо будуть накладені санкції у вигляді стягнення активів на користь держави.

Про це повідомляє пресслужба Мінюсту.

Згідно з рішенням суду, вирішено стягнути особисті активи Сальдо зокрема грошові кошти у сумі 74 282,06 гривень, 319,88 доларів США та 1 174,71 євро, що знаходяться на його особистих рахунках.

Крім того, ВАКС постановив стягнути на користь держави і ті активи, що належать Сальдо опосередковано через його доньку Сальдо Ірину, а саме корпоративні права у ПАТ "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд"". Вона володіє 8,5636% від загальної кількості акцій підприємства.

Зауважимо, 25 серпня уряд прийняв рішення про передачу основних активів колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.

"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України", — сказала міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у травні ВАКС конфіскував активи Сальдо, який після повномасштабного вторгнення перейшов на бік Росії. Крім того, у червні 2022 року уряд заморозив усі активи Сальдо у Великій Британії та заборонив йому в'їзд до країни.