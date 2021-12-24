ВАКС приговорил экс-заместителя главы "Укргаздобычи" к пяти годам тюрьмы

В пятницу, 24 декабря 2021 года, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда назначила наказание в виде пяти лет лишения свободы бывшему заместителю руководителя ГК "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины". Об этом ВАКС сообщает в своем Facebook.

Экс-чиновника признали виновным в совершении уголовного правонарушения — даче взятки в размере 100 тысяч долларов США сотруднику Генеральной прокуратуры.

За это прокурор должен был занять пассивную позицию при рассмотрении следственным судьей Печерского суда Киева ходатайства об отмене ареста имущества — природного газа в объеме свыше 8 миллионов кубометров.

Суд также конфисковал 100 тысяч долларов, которые использовались в качестве взятки. Общая ее сумма должна была составить 200 тысяч долларов. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней в апелляционной палате ВАКС.

Прокуратура не называет фамилии приговоренного, но "УП" узнала из своих источников, что речь идет об Алексее Тамразове. Он давал деньги прокурору Константину Кулику в обмен на снятие ареста с природного газа компании "Фаворит Систем". Этот газ служил доказательством по уголовному делу о преступной организации президента-беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Тамразова арестовали в августе 2018 года в ходе совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

Генеральная прокуратура Украины предложила ему заключить сделку со следствием, чтобы экс-чиновник выступил в качестве свидетеля и дал показания о криминальных схемах. Затем задержанного выпустили под залог в 3 млн грн.

Тамразов был первым заместителем председателя правления "Укргаздобычи" в 2010-2014 годах.

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