ВАКС заарештував нардепа Одарченка, який намагався підкупити Найєма

22 листопада Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка, який намагався дати хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Нардеп може вийти на волю під заставу в 15 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене виконувачем обов'язків Генерального прокурора, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

На суді сам Одарченко заперечував вину. Він визнав, що неодноразово зустрічався з Найємом, але підкупити не намагався. За його версією, слідство сфабрикувало записи прослуховування їхніх зустрічей.

"Так, я спілкувався з Мустафою Найємом — багато разів, різна була тематика. Але жодних пропозицій щодо запропонування йому неправомірної вигоди я не озвучував", — заявив депутат.

Якщо Одарчено вийде під заставу, то йому буде заборонено залишати межі Києва без спеціального дозволу і спілкувати з особами, які також фігурують у даній справі. Ще він повинен буде повідомляти про зміну місця проживання, а також – здати закордонні паспорти.

Нагадаємо, НАБУ і САП вчора викрили нардепів Андрія Одарченка від фракції "Слуга народу" та Сергія Лабазюка від групи "За майбутнє" на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. Обом нардепам одразу вручили підозру.

За інформацією слідства, Одарченко, який є членом комітету з антикорупційної політики запропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin на суму, що відповідає 50 тис. дол.

Він просив посприяти йому в отриманні фінансування з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації для ремонту підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.