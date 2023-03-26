ВАКС заарештував організатора схеми розкрадання зерна на 9 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід організатору схеми з розкрадання зерна, незаконний продаж якого завдав державі збитків на суму 9,1 млн грн. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зловмисника відправили під варту з альтернативою внесення 2,684 млн грн застави. Організатором схеми виявився колишній керівник ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріал" (ДП "ЦСЕНСМ"). Підозрюваного взято під варту в залі суду.

Запобіжний захід діятиме до 22.05.2023 включно. У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Раніше НАБУ повідомляло, що, за даними слідства, на початку 2020 року посадовці уклали договори на постачання приватним компаніям зерна майбутнього врожаю.

Згодом підозрювані умисно внесли зміни до цих договорів – скасували пункт про вимогу враховувати ринкові ціни на момент поставки. В результаті зерно продали за ціною, майже вдвічі меншою за ринкову, чим заподіяли держпідприємству 9,1 мільйона гривень збитків.

Дії колишніх керівників ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

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