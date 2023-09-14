ВАКС заочно арештував колишнього очільника МОЗ Степанова

13 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору ДП "Поліграфкомбінат", якого підозрюють у привласненні та легалізації півмільярда гривень.

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Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, суд погодився з доводами прокурора про те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, вчиняти нові злочини або впливати на свідків.

Очевидно, йдеться про колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який очолював ДП "Поліграфкомбінат "Україна" з 2011 по 2016 рік, саме тоді, коли за інформацією НАБУ очільник підприємства отримав підозру.

За результатами розслідування, встановлено, що ексдиректор ДП "Поліграфкомбінат" для особистого збагачення використовував схему при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів, включаючи паспорти для виїзду за кордон. Він співпрацював з підконтрольною йому компанією, зареєстрованою в Республіці Естонія, яка діяла як посередник у закупівлі матеріалів у виробників. Це призводило до завищення цін в 4-6 разів, а ці кошти переказувалися на рахунки компаній у різних країнах, що допомагало маскувати їх походження.

Згідно з повідомленням, для реалізації цієї схеми, підозрюваний залучив особу, близьку до нього, а також одного з начальників відділів ДП "Поліграфкомбінат". У Естонії було також виявлено громадян цієї країни, які допомагали керувати компанією-прокладкою в інтересах українського службовця.

Ця схема функціонувала протягом 2013-2016 років і призвела до штучного збільшення вартості продукції ДП "Поліграфкомбінат". Підозрювані також зареєстрували право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволило їм отримувати додатковий прибуток у формі роялті від кожного громадянина, який оформлював документи.

На сьогоднішній день НАБУ та САП оголосили підозру особам, яких вважають причетними до заволодіння та легалізації коштів. Також урядом були прийняті заходи для припинення незаконної виплати роялті іноземній компанії.

Нагадаємно, НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння коштами ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн ще 21 липня.