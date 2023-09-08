Вартість "послуг" становила до $ 7000: у трьох областях ліквідували нові схеми ухилення від призову

Служба безпеки викрила нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку у Львівській, Черкаській та Сумській областях. Під час комплексних заходів затримано організаторів оборудок.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених посвідок волонтерів або водіїв міжнародних рейсів.

Вартість таких "послуг" становила до 7 тис. американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від регіону і терміновості "вирішення питання".

Так, у Черкасах затримано представника військово-лікарської комісії міста.

"За хабарі посадовець обіцяв своїм клієнтам "допомогу" в оформленні статусу волонтера для подальшого виїзду за кордон нібито для перевезення гумдопомоги", - зауважують в СБУ.

Крім того, у Сумах ліквідовано схему незаконного виїзду за межі України як водіїв міжнародних вантажних рейсів.

"Після одержання грошей зловмисники оформлювали своїх клієнтів до "штату" спеціально створених підприємств-перевізників, які здійснювали зарубіжні перевезення. Співробітники СБУ затримали зловмисників на спробі нелегального переправлення через кордон 8 "далекобійників" з фейковими документами", - повідомляють у відомстві.

Також на Львівщині викрито місцевого кримінальника, який створив фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень. До незаконної діяльності він залучив трьох спільників.

Від імені фейкової компанії вони намагались налагодити виїзд ухилянтів за кордон начебто для переправлення комерційних вантажів.

"За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації. Вона "списала" півсотні ухилянтів за понад 10 млн грн хабарів.