Вбив п'ятеро цивільних у Бучі. СБУ зібрала доказову базу на ще одного "кадирівця"

Співробітники Служби безпеки України ідентифікували командира групи спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці, який безжально вбив п’ятьох цивільних у Бучанському районі Київщини.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Майору поліції Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством", – йдеться у повідомленні.

Як уточнюють в СБУ, воєнний злочинець у складі окупаційних військ РФ брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спеціальні рейди для залякування місцевих мешканців.

"Керуючи спеціальним загоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних із Збройними силами України, жорстоко розстрілювали людей. СБУ продовжує ретельно досліджувати його причетність до скоєння інших злочинів на Київщині", – додали в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно і головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області повідомило ще п'ятьом особам про підозру у колабораційній діяльності.