Вбивство Гандзюк. Мангер і Левін отримали по 10 років тюрми (ФОТО)

У понеділок, 26 червня, суд оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Колишній голова Херсонської облради Владислав Мангер та помічник депутата облради Олексій Левін отримали по 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд визнав Мангера та Левіна винними у замовленні та організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть потерпілої Катерини Гандзюк.

Прокурори просили максимально можливе покарання обом – 10 років позбавлення волі. Суд погодився з доводами та позицією прокурорів та призначив їм покарання у виді 10 років увʼязнення, а також стягнути на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди.

Засідання суду. Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на ґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Засідання суду. Фото: Офіс генпрокурора

До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради. Він, у свою чергу, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.

31 липня 2018 близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку.

На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників 4500 доларів, ще 500 доларів надали раніше як завдаток.

4 листопада 2018 року Катерина померла, 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5 років позбавлення волі. Грабчуку – 6 років позбавлення волі, Васяновичу та Вишневському – по 4 роки позбавлення волі, Горбунову – 3 роки позбавлення волі.

Васянович та Вишневський здійснювали спостереження за потерпілою, Горбунов придбав кислоту, Грабчук облив нею Катерину Гандзюк.

У жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському, який обвинувачувався у заздалегідь не обіцяному приховуванні злочину щодо громадської активістки, призначивши йому покарання у виді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком – 1 рік. Він надав транспорт виконавцям нападу та приховав інформацію про злочин від правоохоронних органів.