Вчителька з Краматорська "зливала" рашистам геолокації підрозділів ЗСУ під Бахмутом

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку, яка передавала агресору розвіддані про дислокацію Сил оборони на Донеччині. Зловмисницею виявилась вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за вказівкою російської воєнної розвідки жінка збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

"Ворога особливо цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників. Отримані відомості зрадниця дистанційно передавала до російського ГРУ через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини Луганської області. Ним виявився близький знайомий фігурантки, який наразі перебуває у лавах підконтрольного агресору "МНС ЛНР". Саме за його "допомоги" російська спецслужба здійснила вербування вчительки", - зауважують у розвідці.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні.

Агентка передавала відомості через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами.

Для конспірації вона підписала "зв’язкового" жіночим ім’ям.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - підкреслили в СБУ.

Там додають, що суд обрав вчительці запобіжний захід у виді тримання під вартою. Наразі триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Раніше контррозвідники СБУ затримали ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини. Зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.