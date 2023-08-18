Вербував агентів для ФСБ на Запоріжжі: проросійському блогеру повідомили про підозру

Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді проросійському блогеру, який був координатором агентурних мереж ФСБ на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Він знаходив охочих допомогти окупантам та одразу передавав їх координати представникам спецслужб держави-агресора.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що у своїх публікаціях він закликав підписників ділитись інформацією про місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, повідомляти результати обстрілів цивільної та критичної інфраструктури Запоріжжя й області тощо.

Основним завданням зловмисника було формування агентурних мереж ворожої спецслужби у підконтрольних Україні районах Запоріжжя. Крім того, зрадник активно використовує власний Телеграм-канал, який нараховує до 30 тис. користувачів, для поширення наративів Кремля, в яких подає викривлену інформацію про ситуацію на фронті.

Блогер регулярно викладє контент, у якому підтримувє окупаційну політику, а також дискредитує українську владу та Сили оборони.

Українська спецслужба затримала трьох його колег у травні, коли вони готували теракти проти командування ЗСУ та коригували повітряні удари РФ по бойових позиціях українських воїнів на передовій.

Проте, сам зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України, але співробітники СБУ встановили його місця перебування.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на ув’язненого, який перебуваючи у виправній колонії, почав працювати на російську ФСБ. Він намагався "вислужитися" перед спецслужбою РФ, щоб його включили у списки на обмін.