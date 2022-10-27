"Ветеран" Майман інспірує суди, щоби не повертати "віджатий" дім, - Інна Хетманчик

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26 жовтня у Дарницькому районному суді Києва відбувся суд – вдова відомого київського ресторатора Інна Хетманчик виступає відповідачкою за позовом Світлани Геллер.

Паралельно із засіданням під будівлею суду відбувся мітинг на підтримку Інни Хетманчик.

Світлана Геллер, за твердженням Хетманчик, входить до складу ОЗУ, яку очолює "ветеран" Михайло Майман (Помогайбо), щодо якого вже порушено не одне кримінальне провадження. Зокрема, його затримувала СБУ у справі про незаконну торгівлю зброєю, а в Голосіївському суді Києва днями слухалася справа про побиття Майманом жінки.

Інна Хетманчик стверджує, що Світлана Геллер понад 12 років тому незаконно переоформила на підставну особу (брата Михайла Маймана – Богдана Помогайбо) частину будинку, який належав покійному чоловікові Інни Хетманчик.

Тепер вдова не може вступити в права спадщини згідно із законом і змушена в суді захищатись від надуманих позовів з боку Геллер.

В інтерв'ю блогеру Стасу Домбровському, який уже не перший місяць займається розслідуваннями про справи Михайла Маймана, Інна Гетьманчик розповідала про те, як Майман та його спільники практично довели її чоловіка до самогубства та мало не силою виставили її з власного будинку.

Правоохоронні органи, за її словами, не діють, а суди приймають до розгляду позови від спільників Маймана.

Так, на попередніх судових слуханнях судді залишили поза увагою доводи адвокатів про те, що всі терміни оскарження договору дарування, який Світлана Геллер вимагає визнати недійсним, спливли ще 2012 року.

На засіданні суддя Юлія Мицик взяла до уваги всі аргументи нових адвокатів Інни Гетьманчик. Остаточне рішення суду буде оприлюднено пізніше.

Нагадаємо, Михайло Майман став скандально відомим після служби у батальйоні "Архангела Михайли у складі якого він нібито брав участь у битві за Київ . На сьогодні відомо, що батальйон не входить до складу ТРО і його бійці не мають права носити зброю.

Саме під час боїв за Київ Михайло Майман, схоже, замість звільнення Київської області займався обманом довірливих співгромадян.

Зокрема, блогери та ЗМІ запідозрили Маймана у зйомці постановочних відео. Про це писали і блогери та колишні побратими Маймана з батальйону.