Вибухи у Шевченківському суді Києва: повідомлено про підозру п’ятьом правоохоронцям (ФОТО)

П’ятьом правоохоронцям повідомили про підозру через вибухи у Шевченківському районному суді Києва.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Так, підозру отримали:

троє співробітників ДУ "Київський слідчий ізолятор", їм інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), їм загрожує до 5 років позбавлення волі;

двоє військовослужбовців Національної гвардії України, їм інкримінують порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України), санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення.

За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського районного суду Києва для участі у розгляді справи.

Під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

В приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Як встановили правоохоронці, підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, використовуючи паніку.

"У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Вибухи у в Шевченківському райсуді Києва: що відомо

5 липня в Шевченківському райсуді Києва сталися вибухи після засідання у справі проти колишнього бійця батальйону "Січ" Ігоря Гуменюка. Він обвинувачувався у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року, внаслідок чого загинули четверо нацгвардійців та біля 140 людей були поранені. Гуменюк майже вісім років перебував у слідчому ізоляторі.

За інформацією МВС, після засідання він закрився в туалеті, звідки викинув вибуховий пристрій, після чого спробував втікти, але не зміг і знову забарикадувався в одному з приміщень суду.

Коли ж на місце прибув спецназ поліції КОРД для деблокування зловмисника, що не йшов на контакт, і відчинив двері, в правоохоронців був кинутий ще один вибуховий предмет, внаслідок чого двоє з них були поранені, а сам Гуменюк загинув.