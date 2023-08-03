Віцегубернатору Калінінградської області РФ, якого відрядили на Херсонщину очолити окупаційний "уряд", повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на громадянина країни-агресора РФ Сергія Єлісєєва, який майже пів року очолював "уряд" окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що Єлісєєв - колишній співробітник ФСБ та входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії.

"На момент повномасштабного вторгнення в Україну Єлісєєв працював першим заступником губернатора Калінінградської області. А потім був відряджений до Херсона, де виконував вказівки Москви щодо придушення руху опору та формування кремлівського режиму", - зауважили в СБУ.

Серед основних завдань Єлісєєва була підготовка незаконного референдуму щодо "приєднання" Херсонщини до складу РФ та забезпечення потрібного кремлю "підрахунку голосів".

За даними слідства, за відсутності "на робочому місці" гауляйтера Сальдо російський чиновник виконував його "обов’язки" і керував місцевими окупаційними органами.

"Напередодні звільнення Херсона фігурант спільно зі своїми поплічниками переправився на лівобережну частину області, а згодом виїхав до Росії. І вже в грудні 2022 року знову отримав посаду в уряді Калінінградської області", - повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Єлісєєву про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 6 ст. 111-1 (організація та активна участь в заходах політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації).

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. На сьогодні Єлісєєв перебуває під санкціями багатьох європейських країн і США", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу проти 91 депутата Держдуми РФ. 18 з них визнані винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України) і були засуджені до 15 років позбавлення волі. Стосовно інших 73 російських депутатів справи направлені до суду для подальшого розгляду.