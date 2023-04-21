Від $1 до 3,5 тисяч: в Україні ліквідували три нові схеми для нелегального виїзду за кордон

Служба безпеки ліквідувала ще три схеми ухилення українських громадян від мобілізації в умовах воєнного стану. У ході комплексних заходів у декількох областях України повідомлено про підозру п’ятьом організаторам оборудок.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, за гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фальшивих документів та шляхом перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами. Вартість "послуги" коливалась від 1 до 3,5 тисяч доларів. Сума залежала від дальності регіону або терміновості виїзду.

Фото: пресслужба СБУ.

Так, у Вінницькій області затримано трьох місцевих жителів, які пропонували "ухилянтам" утекти до Молдови вплав через Дністер. Для своїх клієнтів ділки "підготували" водні маршрути та гідрокостюми.

На Львівщині викрито адвоката з Дрогобича, який за гроші сприяв уникненню від мобілізації військовозобов’язаних. Для цього він використовував власні зв’язки в територіальному центрі комплектування та соцпідтримки в одному з районів області.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В Одеській області задокументовано злочинну діяльність двох мешканців регіону, які пропонували "ухилянтам" виїхати за кордон на підставі фіктивних документів про зняття з військового обліку за станом здоров’я. У подальшому ділки обіцяли вивезти своїх клієнтів за межі України на автобусах афілійованих місцевих перевізників.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили канал незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, який організував мешканець Харківської області.