Від $2 до 13,5 тисяч: в Україні ліквідували 14 нових схем для нелегального виїзду за кордон

Служба безпеки заблокувала ще 14 схем ухилення військовозабов’язаних від мобілізації в різних областях України. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам незаконної діяльності.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники пропонували військовозобов’язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 13,5 тис. дол. Сума залежала від регіону проживання "клієнта" і терміновості втечі.

Так, у Запоріжжі співробітники внутрішньої безпеки СБУ викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на незаконному оформленні групи інвалідності для чоловіків призовного віку.

Серед підозрюваних – лікар місцевої приватної клініки і троє його спільників.

На Вінниччині викрито п’ятьох жителів обласного центру, які фальсифікували довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та інші документи.

Для цього використовували підроблені печатки і штампи різних держустанов та приватних організацій.

У Дніпрі затримано трьох мешканців міста, які допомагали ухилянтам отримати фальшиві медичні довідки щодо непридатності до військової служби.

У Кіровоградській області нейтралізовано злочинну діяльність представників одного з місцевих благодійних фондів. Вони пропонували військовозобов’язаним виїхати в ЄС "під маскою" водіїв гуманітарних перевезень.

Для цього зловмисники вносили недостовірні відомості до електронної системи "Шлях".

Ще 10 фактів переправлення ухилянтів за кордон викрили співробітники військової контррозвідки СБУ. Ці схеми діяли у Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях.

"Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила та ліквідувала ще три схеми ухилення військовозобов'язаних громадян від мобілізації. Про підозру повідомлено п'ятьом організаторам оборудок. Серед них - посадовець Міністерства оборони України.