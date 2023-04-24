Від $2 тис. до 10 тис.: на Хмельниччині керівництво лікарні продавало фіктивні меддовідки для ухилянтів

Служба безпеки ліквідувала масштабну корупційну схему в одній з центральних районних лікарень Хмельницької області. Там посадовці налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та "списання" з військової служби за станом здоров’я.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За оперативними даними, "прибуток" фігурантів сягав 150 тис. доларів на місяць.

До організації схеми причетне керівництво медзакладу та профільні лікарі. До незаконної діяльності вони залучили шестеро "довірених" осіб, які підшукували потенційних клієнтів, зокрема ухилянтів, що планували втекти за кордон.

Фото: пресслужба СБУ.

Від "замовників" зловмисників отримували паспортні дані і передавали їх лікарям, які були залучені до схеми. Отримані відомості посадовці використовували для оформлення фіктивних історій захворювань та "меддовідок" щодо непридатності до військової служби або встановлення групи інвалідності.

Вартість "послуги" становила від 2 тис. до 10 тис. доларів. Сума залежала від терміновості "замовлення" і пакету виготовлених "документів".

Співробітники СБУ задокументували майже 100 фактів оформлення підробки.

Під час комплексних заходів правоохоронці затримали голову лікарської комісії медустанови і двох його спільників на передачі їм 4,6 тис. доларів хабара.

При обшуках у робочих кабінетах та за місцем проживання організаторів схеми виявлено:

7 млн у гривневому еквіваленті;

печатки і документацію, які підтверджують факти злочину.

Фото: пресслужба СБУ.

На підставі зібраних доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки ліквідувала ще три схеми ухилення українських громадян від мобілізації в умовах воєнного стану. У ході комплексних заходів у декількох областях України повідомлено про підозру п’ятьом організаторам оборудок.