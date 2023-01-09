Видає російські паспорти на Луганщині: експрацівниці міграційної служби повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру експрацівниці Державної міграційної служби України в Луганській області, яка працює на окупантів та видає паспорти РФ.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Після захоплення росіянами населених пунктів Сватівського району на Луганщині, колишня співробітниця міграційної служби почала працювати у так званому "Міловському районному відділі внутрішніх справ МВС ЛНР". Вона видає російські паспорти на тимчасового окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Про підозру експрацівниці повідомили за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Зазначається, що загалом, майже за рік протистояння України збройній агресії РФ станом на початок січня 2023 року ДБР розслідує 1180 кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ Національної безпеки.

Нагадаємо, раніше СБУ у результаті слідчо-оперативних дій встановила особу ще одного ворожого поплічника, який брав участь в організації незаконного референдуму у захоплених районах Луганщини.