Видавали себе за тероборонівців. У Дніпрі викрили групу бандитів, які катували людей

У Дніпрі правоохоронці викрили учасників банди, які видавали себе за бійців територіальної оборони та вимагали у людей гроші. Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram.

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За даними слідства, семеро зловмисників нападали на громадян переважно за місцями їх проживання. Вони катували потерпілих, вимагаючи віддати гроші та цінне майно.

Зокрема, в одному із випадків бандити виламали двері та вдерлися до квартири, почали бити її жителів та вимагати 2 тис. доларів. Щоб отримати гроші, нападники просвердлили руку потерпілому його ж шуруповертом. Після цього вони обшукали квартиру та забрали усі речі, які їм сподобались.

Не отримавши грошей, члени банди зв’язали потерпілим руки й відвезли до гаражів, де продовжили бити та вимагати готівку. Після злочинів підозрювані розподіляли між собою награбоване майно та розпоряджались ним на власний розсуд.

Правоохоронці провели 21 обшук під час яких вилучили велику кількість зброї, боєприпасів, вибухівки, речі потерпілих, якими заволодівали підозрювані, та докази вчинення протиправної діяльності.

Фігурантам повідомили про підозру за статтями про незаконне позбавлення волі за попередньою змовою, розбій в умовах воєнного стану, а також вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Крім того, правоохоронці перевіряють причетність працівників поліції до приховування тяжкого та особливо тяжкого злочину (ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396 ККУ).

Нагадаємо, що фахівці СБУ викрили зловмисників, які займалися видурюванням грошей з українських бізнесменів. Шахраї представлялися чиновниками місцевої влади і просили в підприємців "допомоги для ЗСУ".