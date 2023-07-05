Видавав себе за співробітника СБУ: шахрай пропонував за гроші "відмазувати" чоловіків від призову

У Вінниці затримали шахрая, що видавав себе за співробітника Служби безпеки України і за гроші пропонував молодикам свою "допомогу" в ухиленні від призову.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, громадянин, користуючись своїм авторитетом та особистими зв'язками, видавав себе за так званого співробітника військової контррозвідки СБУ.

Зазначається, що за свої "послуги" зловмисник отримував 3 тис. дол. з одного клієнта.

За цю суму чоловік, представляючись співробітником спецслужби, вимагав від посадовця військово-медичного центру перевести одного із мобілізованих на стаціонарне лікування.

Там ухилянта мали визнати обмежено придатним до військової служби і таким чином він уникав участі у бойових діях ЗСУ.

Співробітники СБУ затримали шахрая "на гарячому" під час отримання ним другої частини грошей за "вирішення питання" з госпіталізацією клієнта.

За даними слідства, шахраєм виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності.

Також під час обшуків за адресою його проживання виявлено 60 набоїв до автомата Калашникова.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Вирішується питання щодо вручення йому ще однієї підозри за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Тернопільщині правоохоронці викрили транспортне підприємство, спеціально створене для "самовивозу" ухилянтів з України.