"Відкат" на півмільйона: бізнесмена та полковника ЗСУ викрили на махінаціях із закупівлею товарів оборонного призначення

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру полковнику одного із управлінь Командування Сил підтримки Збройних Сил України та генеральному директору підприємства. Вони змовилися закупити товари для потреб оборони за державні кошти та отримати з цього "відкат".

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, полковник змовився з бізнесменом минулого року та уклав договір про закупівлю товарів для потреб оборони за державні гроші на суму понад 36 мільйонів гривень. За допомогою цієї угоди йому вдалося отримати "відкат" у розмірі 1,5% від суми, що становить 14 600 доларів або ж 550 420 тис грн.

"Військовому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 368 КК України), а генеральному директору фірми – надання такої неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду будь-яких дій з використанням службового становища (ч.3 ст.369 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що викрили підозрюваного та його спільника у Києві 15 січня 2024 року. Їх затримали.

Правоохоронці провели майже 30 санкціонованих обшуків в адміністративних будівлях держустанов, на робочих місцях та за адресами проживання підозрюваних і вилучили готівку, "чорнову бухгалтерію" та інші матеріальні докази.

Наразі суд обрав для обвинувачених запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 10 000 000 гривень кожному.