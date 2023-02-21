Відомого виробника молочної продукції викрили у несплаті понад 42 млн грн податку

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати 42,4 млн грн податків сільськогосподарським товариством, що належить народному депутату VII скликання, власнику низки відомих торгових марок молочної продукції.

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Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Ззначається, що за результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, в тому числі на Кіровоградщині, вилучено фінансово-господарські документи, які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.

"Детективи БЕБ встановили, що службові особи згаданого товариства, протягом 2021 року завищили податковий кредит в деклараціях з податку на додану вартість. Це сільськогосподарське підприємство, документально оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками "фіктивності"", - йдется у повідомленні.

У БЕБ додали, що використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн.

У БЕБ не назвають ім’я екснардепа, однак відомо, що він є власником низки відомих торгових марок молочної продукції.

За даними джерел "Економічної правди" у правоохоронних органах, йдеться про компанію родини Табалових ПАТ "Юрія".

Згідно з даними Youcontrol, власником компанії є виробник молочної продукції "Волошкове поле" (84,45%). Через "Волошкове поле" бенефіціарами компанії є екснардеп сьомого скликання Олександр Табалов та його син, також колишній народний депутат, Андрій.

Раніше детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати понад 244 мільйона гривень митних платежів при транзиті в 2020-2022 роках нафтопродуктів відповідним трубопроводом із задіянням компанії, пов'язаної з колишнім вже депутатом Верховної Ради, позбавленим українського громадянства.