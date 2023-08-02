Відрядив військовослужбовців на службу до КМВА: екскомандир військової частини отримав підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТРО, який перевищив свої службові повноваження та відрядив військовослужбовців на службу до Київської міської військової адміністрації.

Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

"Підставою для цього стало те, що їх командир видав наказ про відрядження цих військовослужбовців для проходження служби в Київській міській військовій адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Підозру екскомандир отримав за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень вчинені в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Що цьому передувало

Напередодні чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких мають статус депутатів Київської міської ради, а ще один – помічник депутата Київради, вручили підозри в ухиленні від військової служби.

За даними слідства, вони впродовж року не з’являлись на військову службу. При цьому військовослужбовці отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.