Виготовляв документи про непридатність до служби: волинському депутату повідомлено про підозру

Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату однієї з міських рад області. Він разом зі спільниками за допомогою фальшивих документів допомагав військовозобов'язаним виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Фігуранту оголошено про підозру у сприянні в незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних чоловіків з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, депутат – лікар територіального медичного об'єднання та ще двоє жителів міста Ковель пропонували виготовлення підроблених документів охочим виїхати з України чоловікам. Зокрема, підозрювані виготовляли липові тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та фальшиві довідки щодо непридатності до служби.

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення через кордон. Фото: Офіс Генпрокурора України

За свої послуги фігуранти вимагали 3 тисячі доларів.

Затримали спільників під час одержання частини "оплати" від уродженця Луганської області.

Усім трьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці викрили незакону схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Житель Чернівців за 13 500 доларів організував незаконне переправлення двох військовозобов’язаних до Республіки Молдова.

Зауважимо, за спробу перетину кордону з підробленими документами передбачений штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на термін до п'ятнадцяти діб. Натомість, якщо є факт ухилення від призову за мобілізацією - це стаття 336 Кримінального кодексу України, а вона передбачає до 5 років позбавлення волі.