Військовому посадовцю з Одещини, який вимагав у солдат бойові виплати, загрожує 12 років в’язниці

На Одещині Спеціалізована прокуратура в оборонній сфері спільно з Державним бюром розслідувань викрила начальнику матеріального забезпечення військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати. Йому повідомлено про підозру.

Він вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану, повідомили в ДБР.

У разі відмови чоловік погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Правоохоронці вже задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив підлеглого, будуть судити.