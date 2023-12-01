Військовому, який продав дизельне пальне свого підрозділу, повідомлено про підозру

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України) військовому, який продав понад 20 тонн стратегічного дизельного пального, призначеного для потреб свого військового підрозділу в Одеській області.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За інформацією ДБР, командиру взводу протиповітряної оборони довірили отримання та видачу пального для підрозділу. Однак він використав своє положення для особистої вигоди та продав 20 із 30 тонн виділеного дизпалива.

Внаслідок таких дій, державі збитки на суму понад 1,4 млн гривень.

Після відкриття кримінального провадження військовослужбовець відшкодував усю суму в повному обсязі. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Зауважимо, Міністерство оборони України прийняло рішення розпочати маркування пального, яке призначено для Збройних Сил. У дизельне пальне буде додано барвник червоного кольору, а в бензин - зеленого.

В оборонному відомстві зазначають, що таке маркування дасть можливість ідентифікувати та відстежувати пальне, яке призначено виключно для потреб ЗСУ.

Це також має на меті зменшити ризик незаконного продажу пального та уникнути можливих зловживань на рівні складів чи інших місць.