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Викрили голову благодійного фонду. Підозрюють у незаконному вивезенні за кордон військовозобов’язаних
Правоохоронці у Київській області викрили керівника благодійного фонду, який нібито за $7,5 тис. переправляв військовозобов’язаних за кордон, повідомили в Офісі генпрокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівнику благодійного фонду за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", – кажуть в ОГП.
Для переправлення людей він створив благодійний фонд та орендував приміщення. Там підозрюваний зустрічався з охочими скористатися його послугами, які оцінював у $6-7,5 тис. За таку суму він обіцяв організувати виїзд за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи "Шлях".
"Під час обшуків за місцями проживання та діяльності керівника фонду вилучено грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку з даними про громадян, які до нього зверталися, а також документацію з їхніми анкетними даними", – йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Як повідомляли у відомстві, в ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах країни було затримано сімох організаторів нелегального переміщення громадян.