Викрито агентів РФ, які "зливали" ворогу позиції ЗСУ під Бахмутом

Контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що до складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ.

За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку.

"У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута", - підкреслили в СБУ.

Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів.

Контррозвідники СБУ затримали обох російських агенток під час виконання ними розвідувального завдання.

"За даними слідства, вони перебували на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки. Встановлено, що вербування агенток він здійснював через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу збройних сил РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток", - зауважують правоохоронці.

У разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям "керівні посади" в місцевій окупаційній адміністрації.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць виявлено мобільні телефони і ноутбук, які вони використовували для комунікації з російським "куратором".

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одній із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), іншій – за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України). Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою", - зазначають в СБУ.

Там додають, що наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності російської агентури.

Раніше СБУ викрила нових учасників агентурної мережі ФСБ, яка діяла в різних регіонах України. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.