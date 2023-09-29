РФ причетна до диверсій на військових складах в Україні та ЄС: деталі справи

Служба безпеки та ДБР встановили особи всього командного складу та ключових співробітників однієї з найбільш засекречених російських спецслужб – сил спеціальних операцій збройних сил РФ, які причетні до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед причетних – чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков та колишній охоронець Володимира Путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ.

"На підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперацій збройних сил РФ, а також їхнім пособникам з числа бойовиків "Л/ДНР", повідомлено про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія)", - зауважили в СБУ.

За даними правоохоронців, кадрові співробітники російської спецслужби причетні до резонансних убивств і терактів на території України та Євросоюзу, у тому числі до підриву військового об’єкта в Чехії.

"Через "специфіку" завдань сили спецоперацій підзвітні начальнику Генштабу РФ, але "в окремих випадках" підпорядковуються безпосередньо Путіну", - наголошують в СБУ.

Встановлено, що за вказівкою Кремля у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у місті Сватове на Луганщині.

У результаті багатоетапної оперативної роботи співробітники СБУ і ДБР встановили всю послідовність підготовки та вчинення цього теракту, а також ідентифікували його організаторів та виконавців.

За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10".

29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщено з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків "Л/ДНР" у район міста Первомайськ, що на Луганщині.

Звідти агресор запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у Сватовому. При наближенні до об’єкта російські безпілотники скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою.

Унаслідок ворожого влучання на складах відбулась детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігались.

Також співробітники СБУ та ДБР у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність сил спецоперацій збройних сил РФ до підриву складу з озброєнням у місті Врбетице в Чехії у 2014 році.

"Таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі", - підкреслюють в СБУ.

Після повномасштабного вторгнення диверсанти сил спецоперацій збройних сил РФ періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України.

"Під час "вилазок" ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ і Держприкордонслужби та підривати їхні військові об’єкти. При цьому нерідко "цілями" ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки і автівки", - зазначають в СБУ.

Там додають, що правоохоронці встановили всіх осіб, причетних до згаданих злочинів проти України та держав ЄС та вживають заходів для притягнення їх до відповідальності.