Віктору Медведчуку продовжили арешт ще на два місяці

Личаківський районний суд Львова продовжив народному депутату Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 днів до 14 листопада 2022 року.

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Про це повідомляє пресслужба суду.

"Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання Генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів до 14.11.2022 року", – йдеться у повідомленні.

На зазначену ухвалу слідчого судді підозрюваний та захисник мають право подати апеляційну скаргу, зазначили в суді.

Наразі адвокати нардепа мають вивчати 260 томів матеріалів кримінального провадження, після чого прокуратура складе обвинувальний акт та передасть його до суду.

Нагадаємо, що слідство так трактує те, що Медведчук у 2014-2015 роках, не обіймаючи формальних посад, був куратором схеми з постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій на підконтрольні, узгоджуючи відповідні питання з тодішнім керівництвом України та офіційними особами Росії.

Спочатку Медведчука у цій справі відправили під домашній арешт. Зокрема, 10 січня 2022 року цей запобіжний захід було вирішено в черговий раз продовжити на два місяці, проте до закінчення цього терміну відбулося військове вторгнення Росії в Україну та заняття російськими військами, зокрема, частини території Київської області, після чого було заявлено, що Медведчук з-під домашнього арешту втік.

Проте 12 квітня було оголошено про його затримання Службою безпеки України. При цьому ще 18 березня суд вирішив заарештувати Медведчука заочно, оскільки про його долю на той момент нічого не було відомо. Останній раз арешт нардепу продовжували до 19 вересня.

Окрім Медведчука, підозри у цій же справі отримали донецький бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а потім і п'ятий президент України, нині депутат Ради від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.