Вимагала хабарі за оформлення паспортів: на Харківщині СБУ затримала очільницю ДМС

Служба безпеки України та Національна поліція викрили корупційну схему у Головному управлінні Державної міграційної служби у Харківській області, посадовці якого вимагали хабарі за оформлення внутрішніх та закордонних паспортів України.

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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене у складі злочинної групи).

Співробітники СБУ затримали організаторку оборудки та її спільників під час одержання нового хабаря.

Повідомляється, що посадовці спеціально створювали штучні перешкоди при оформленні внутрішніх та закордонних паспортів України і в такий спосіб щомісяця отримували до пів мільйона гривень хабарів.

Згідно з повідомленням, організатором даної схеми була керівниця одного з райвідділів ГУ ДМС. Вона створила злочинне угруповання та залучила до нього п’ятьох своїх підлеглих, які навмисно ускладнювали процедуру отримання документів.

Зловмисники відмовлялися приймати чи реєструвати громадян в електронній черзі та не відповідали за контактними телефонами держустанови.

Після цього посадовці пропонували потерпілим свою "допомогу" оформленні документів. За один паспорт просили близько 2 тис. грн.

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Кропивницькому депутата міської ради за підозрою в організації злочинної групи, яка шляхом фізичного насилля та погроз вимагала гроші в бізнесу.