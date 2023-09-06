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Вимагала хабарі за оформлення паспортів: на Харківщині СБУ затримала очільницю ДМС
Служба безпеки України та Національна поліція викрили корупційну схему у Головному управлінні Державної міграційної служби у Харківській області, посадовці якого вимагали хабарі за оформлення внутрішніх та закордонних паспортів України.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене у складі злочинної групи).
Співробітники СБУ затримали організаторку оборудки та її спільників під час одержання нового хабаря.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Повідомляється, що посадовці спеціально створювали штучні перешкоди при оформленні внутрішніх та закордонних паспортів України і в такий спосіб щомісяця отримували до пів мільйона гривень хабарів.
Згідно з повідомленням, організатором даної схеми була керівниця одного з райвідділів ГУ ДМС. Вона створила злочинне угруповання та залучила до нього п’ятьох своїх підлеглих, які навмисно ускладнювали процедуру отримання документів.
Зловмисники відмовлялися приймати чи реєструвати громадян в електронній черзі та не відповідали за контактними телефонами держустанови.
Після цього посадовці пропонували потерпілим свою "допомогу" оформленні документів. За один паспорт просили близько 2 тис. грн.
Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Кропивницькому депутата міської ради за підозрою в організації злочинної групи, яка шляхом фізичного насилля та погроз вимагала гроші в бізнесу.