- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
Вимога хабарів від підлеглих, щоб ті зберегли місця. Директорку медцентру схопили на гарячому
Правоохоронці викрили керівника Київського дитячого діагностичного центру, яка нібито організувала схему, за якою підпорядковані лікарі щомісячно відраховували їй частину своєї зарплати, щоб продовжувати працювати у цій установі.
Розмір "данини" залежав від кількості робочих змін лікарів, повідомили у Київській міській прокуратурі.
Крім того, вищезгадана керівник та один з лікарів цього ж медцентру, змовившись з ексрадницею заступника голови КМДА та ексзаступником міністра соцполітики, організували схему внесення до системи "Helsi.me" фейкових даних про вакцинацію громадян від COVID-19 без її проведення.
Вартість такої "послуги" становила $250 з людини. Схема діяла понад пів року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Обвинувальний акт відносно директора одного зі столичних медустанов за фактом одержання неправомірної вигоди та внесення до "Helsi.me" неправдивих відомостей про вакцинацію громадян від COVID-19 вже скеровано до суду (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України).
"У ході документування протиправної діяльності задокументовано вимагання та одержання вказаною посадовою особою грошових коштів від лікарів на суму 46 тис. грн. У січні 2022 року після одержання чергового траншу неправомірної вигоди підозрювану затримали", – кажуть у прокуратурі.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці також викрили чоловіка, який раніше обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної адміністрації, на продажу гуманітарної допомоги.