Вінницькій журналістці повідомили про підозру: їй загрожує 12 років ув’язнення

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишню вінницьку журналістку Юлію Тарапату, яка наразі є заступником головного редактора видання "Вечірня Москва".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріали слідства, після захоплення Криму та частини східних регіонів України у 2014 році жінка переїхала до країни-агресора, де влаштувалася до редакції прокремлівської газети "Вечірня Москва".

Згодом за публічну підтримку російських окупантів та підготовку антиукраїнських публікацій її призначили заступником головного редактора московського видання.

На цій посаді вона також координує редакційний відділ "Московська влада" та веде авторський блог на інтернет-ресурсі газети.

З 24 лютого 2022 року вона виконує вказівки Кремля щодо поширення публікацій, де виправдовує збройну агресію РФ і заперечує причетність окупантів до масових вбивств мирних жителів на Київщині.

Встановлено, що колаборантка називає "постановочними" катівні та масові захоронення в Бучі та Ірпіні.

За це Тарапата регулярно отримує нагороди від Кремля та міської адміністрації Москви.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти підривної діяльності зловмисниці проти України.

"Наразі підозрювана перебуває на території Росії. Тривають заходи щодо її притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що зловмисниці загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Раніше Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.