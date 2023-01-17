Виправдовувала агресію РФ: співробітниці СБУ повідомили про підозру

Служба безпеки продовжує системне очищення власних лав. Правоохоронці викрили посадовицю науково-дослідної установи СБУ на антиукраїнській діяльності.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне "приєднання" до Росії тимчасово окупованих районів на сході та півдні нашої держави.

Також вона намагалась представити збройну агресію РФ проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "дезінформацією" факти знищення рашистами українських об’єктів критичної інфраструктури.

"У Службі безпеки сьогодні працює команда справжніх патріотів, які роблять свій вагомий внесок у перемогу України. Для любителів "русского мира" в ній точно немає місця. Ми і надалі будемо продовжувати курс на очищення спецслужби від зрадників різного калібру. А кремлівські наративи вони зможуть озвучувати хіба що в суді – щоб отримати максимальне покарання", – наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

Правоохоронці повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Київській області. Зловмисником виявився мешканець Білої Церкви, якого у грудні минулого року завербував кадровий співробітник російської спецслужби.