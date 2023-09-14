Виправдовувала російські удари по житловим будинкам: судді з Черкаської області загрожує вісім років тюрми

Працівники державного бюро розслідувань у співпраці з Службою безпеки завершили розслідування щодо голови суду одного з районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію Російської Федерації проти України. Їй загрожує позбавлення волі на термін до 8 років з конфіскацією майна.

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Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Жінку звинувачують у визнанні правомірною окупації частини території України та запереченні збройної агресії Росій проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За результатами розслідування, агенти Бюро встановили, що після повномасштабної збройної агресії Росії, суддя під час особистих розмов з колегами та друзями систематично висловлювала підтримку тимчасової окупації частини території України.

Вона характеризувала анексовані території України як "визволені", а окупантів називала "нашими", визнавала Автономну Республіку Крим частиною Російської Федерації. Працівниця суду неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, включаючи навіть зустріч нового 2023 року на півострові.

Під час обговорення ракетних ударів Росії по цивільних, суддя інтерпретувала навмисне влучання російських ракет у цивільні будівлі як "економію" дорогих ракет, оскільки це дозволило РФ заощадити кошти високоточні ракети. Вона також наголошувала, що обстріли Маріуполя вчинялися українською армією, а не російською.

Суддя стверджувала, що українські снайпери відкривали вогонь по мирному населенню, а українська армія використовувала цивільних жителів як "живий щит", не дозволяючи їм покидати міста, виганяла їх з їхніх власних квартир та кидала гранати в підвали через те, що люди спілкувалися російською мовою.

При цьому посадовиця заперечувала існування викрадень та вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України та інші обвинувачення в цьому контексті.

Нагадаємо, раніше Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Херсоні інформаторку депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з "кураторів" тимчасово окупованої частини регіону.