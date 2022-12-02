Виправдовував захоплення Криму: митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) повідомили про підозру (ФОТО)

Служба безпеки повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), який входив до найближчого оточення Московського патріарха Кирила і виправдовував російську агресію.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, митрополит координував з патріархом Кирилом поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Для цього він був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим.

"Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ. Встановлено, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки на території єпархії та виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими кураторами.

Відповідно до висновків незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.

На підставі зібраної доказової бази митрополиту повідомили підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки раніше повідомила про підозру організаторам богослужіння, під час якого в одному з храмів у Києво-Печерській Лаврі вихваляли "русскій мір". Серед підозрюваних – священник.