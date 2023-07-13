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Хотіла будувати кар’єру при загарбниках: "начфіну" колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська загрожує до 10 років тюрми
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну чиновницю-колаборантку у звільнених районах Харківщини. Затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що у період тимчасової окупації міста жінка очолила "управління фінансів" місцевої адміністрації РФ.
За даними слідства, на цій "посаді" колаборантка запроваджувала "рубльову зону" в регіоні, а також - організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
"Зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми", - підкреслили в СБУ.
Раніше Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані, який пішов на співпрацю з ворогом та обігрівав казарми рашистів.