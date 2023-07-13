Хотіла будувати кар’єру при загарбниках: "начфіну" колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська загрожує до 10 років тюрми

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну чиновницю-колаборантку у звільнених районах Харківщини. Затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у період тимчасової окупації міста жінка очолила "управління фінансів" місцевої адміністрації РФ.

За даними слідства, на цій "посаді" колаборантка запроваджувала "рубльову зону" в регіоні, а також - організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.

Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

"Зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані, який пішов на співпрацю з ворогом та обігрівав казарми рашистів.