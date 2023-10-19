Вирощували коноплі методом гідропоніки: в Україні викрили виробництво наркотиків на індустріальному рівні (ВІДЕО)

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією провели ще одну масштабну спецоперацію з викриття та припинення діяльності потужної організації наркоторговців. Наркотики ділки реалізовували гуртовим замовникам та у роздріб у більшості областей України.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що річний обсяг вирощеної високотехнологічним методом гідропоніки коноплі становив понад 1 тис. кг. Чистий прибуток ділків складав понад 500 тис. доларів США.

Зловмисники організували роботу низки нарколабораторій на території декількох областей, серед них: Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська, Полтавська та Харківська.

Для легалізації доходів, отриманих від наркобізнесу, організатор та спільники скуповували рухоме та нерухоме майно.

За даними слідства, їх діяльність «прикривали» працівники правоохоронних органів.

Наразі працівники ДБР провели понад 50 обшуків у різних регіонах України. Вже затримано 10 учасників групи серед яких організатори, хіміки-виконавці та інші спеціалісти, а також керівник одного із підрозділів одного з обласних правоохоронних органів, який входив до злочинної організації та прикривав її діяльність.

"У ході слідчих дій же виявлено понад 10 кілограмів готового до продажу та споживання наркотику та 2 лабораторії в спеціально обладнаних прихованих приміщеннях, замаскованих під фермерські господарства. Також правоохоронці вилучили кошти, зброю, приладдя для забезпечення діяльності лабораторій та інші речові докази, які доводять провину підозрюваних", - зазначили в ДБР.

Наразі учасникам злочинної організації вже повідомлено про підозру.

Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань та Нацполіції припинили функціонування сталого каналу постачання еквадорського кокаїну до України. Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за 135 тис. доларів США.