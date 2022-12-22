"Вивели" з держбюджету понад 40 млн грн: трьом посадовцям Львівської податкової служби повідомили про підозру

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, до якої причетне керівництво Головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Посадовці організували незаконне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) місцевим підприємствам. Це мало дозволити їм "вивести" з державного бюджету понад 40 млн грн. Втім, українські правоохоронці своєчасно заблокували схему і встановили її основних фігурантів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до протиправної діяльності чиновники залучили афілійовані комерційні структури, які займаються імпортом товарів широкого вжитку та їх продажем. Комерсанти продавали оптові партії іноземної продукції за готівку, але у податковій звітності прописували, що їм не вдалося продати товар, і він нібито зберігається на складах.

Потім ці підприємці формували заявку на бюджетне відшкодування ПДВ. Підставою вказували те, що вони сплатили вказаний податок при імпорті, але нібито не змогли продати ці товари, тож за законом претендують на відшкодування. Під час перевірки відповідних документів податківці "заплющували очі" на відсутність товару та навіть складів, де нібито зберігалася продукція.

Після надходження бюджетних грошей на рахунки підприємств їх представники виводили кошти у тінь і конвертували у готівку через підконтрольні фірми.

За матеріалами СБУ трьом високопосадовцям регіонального управління Державної податкової служби повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки України викрили у Львові компанію відомого бізнесмена, яка спільно з групою підприємств була задіяна у злочинній схемі незаконного відшкодування ПДВ. Державі завдано збитків на майже 35,4 млн грн.