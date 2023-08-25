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Вивозив зерно з окупованого Бердянська до РФ: СБУ викрила колаборанта
Служба безпеки України зібрала докази вини власника одного з провідних аграрних холдингів, що діє в Запорізькій області. Підприємець організував поставки сільськогосподарської продукції з України до Російської Федерації.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисник мав свої компанії, які вирощують зерно і продукти садівництва на тимчасово окупованій території Запорізької області. Після окупації Бердянська чоловік переїхав до столиці і налагодив дистанційне керування власним бізнесом.
З метою забезпечення безперешкодного функціонування бізнесу на тимчасово окупованій території, зрадник провів "перереєстрацію" своїх підприємств відповідно до російського законодавства та висловили готовність сплачувати податки до російського бюджету.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Згідно з даними СБУ зібрані врожаї агропродукції, перш за все пшениці, були "експортовані" до країни-агресора через Бердянський порт.
"Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу у Києві виявлено готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій", - йдеться в повідомленні.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).