Вивозив зерно з окупованого Бердянська до РФ: СБУ викрила колаборанта

Служба безпеки України зібрала докази вини власника одного з провідних аграрних холдингів, що діє в Запорізькій області. Підприємець організував поставки сільськогосподарської продукції з України до Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник мав свої компанії, які вирощують зерно і продукти садівництва на тимчасово окупованій території Запорізької області. Після окупації Бердянська чоловік переїхав до столиці і налагодив дистанційне керування власним бізнесом.

З метою забезпечення безперешкодного функціонування бізнесу на тимчасово окупованій території, зрадник провів "перереєстрацію" своїх підприємств відповідно до російського законодавства та висловили готовність сплачувати податки до російського бюджету.

Згідно з даними СБУ зібрані врожаї агропродукції, перш за все пшениці, були "експортовані" до країни-агресора через Бердянський порт.

"Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу у Києві виявлено готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).