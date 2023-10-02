Вихваляє Путіна та заперечує існування України: СБУ повідомила про підозру топменеджеру "Роснафти"

Служба безпеки зібрала докази на топменеджерку центрального офісу "Роснафти" Тетяну Грабович яка публічно підтримує збройну агресію РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, Грабович інкримінують підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (заклики до насильницької зміни влади чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (заклики до змін меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році).

Як повідомляють у СБУ, раніше зрадниця мешкала у Вінниці і була помічницею екснардеп з "Партії регіонів" Сергія Ківалова, але у 2014 році переїхала до Москви, де отримала російське громадянство.

Наразі зловмисниця відповідає за фінансування "Роснафтою" пропагандистських проєктів Кремля та поширенні фейків про Україну.

"У своєму профілі в "Інстаграм" з мільйоном підписників вона заперечує існування України та постила привітання з нагоди фейкових плебісцитів на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Крім того, у грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій повторює кремлівські наративи про нібито відсутність Української державності", - повідомили в СБУ.

Експертизи, які провело відомство підтвердили, що книги зрадниці підтримують збройну агресію РФ та "відбілюють" її воєнні злочини.

На даний час жінка перебуває на території Росії, проте СБУ робить все можливе, щоб притягнути її до відповідальності за злочини проти України.